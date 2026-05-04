Wer sich gerne in der endlosen Scroll-Schleife der For-You-Page auf TikTok & Co. verliert, braucht regelmäßig eine Erinnerung daran, dass man eine Bildschirmpause machen sollte. Genau deswegen hat ein japanischer Entwickler eine Chrome-Browsererweiterung namens „Cat Gatekeeper“ veröffentlicht, die bei „Doomscrolling“ behilflich sein soll.

Was ist „Doomscrolling“? Unter dem Begriff „Doomscrolling“ versteht man einen Vorgang, bei dem man viele negative Nachrichten im Netz und in den sozialen Medien konsumiert. Darunter kann vor allem unsere psychische Gesundheit leiden. Um dem entgegenzuwirken, soll eine dicke Katze helfen, die das Scrollen im Browser verhindert.

Süße Katze soll gegen Sucht helfen „Kennen Sie diese Katze, die immer genau dann auftaucht, wenn man arbeiten will? Wir haben dieses typische Katzenbesitzer-Erlebnis in Ihren Browser integriert“, erklärt der Entwickler Zokuzoku der Erweiterung „Cat Gatekeeper“ im Google Store. „Seien wir ehrlich – wir Menschen sind unseren Katzen hilflos ausgeliefert. Wir sind ihrem Charme hilflos ausgeliefert … Lassen Sie sich von ihrer Niedlichkeit verwöhnen und gönnen Sie sich eine wohlverdiente Pause.“

So funktioniert „Cat Gatekeeper“ „Cat Gatekeeper“ greift vor allem auf Webseiten wie TikTok, Instagram und YouTube durch, die als Zeitfresser bekannt sind.

durch, die als Zeitfresser bekannt sind. Der Timer ist anpassbar, in der Standardeinstellung kann man insgesamt 60 Minuten auf den sozialen Medien surfen.

Ist die Zeit abgelaufen, erscheint auf dem Bildschirm plötzlich eine dicke Katze, die sich quer über den Bildschirm legt.

Das macht das Scrollen für den User circa fünf Minuten lang unmöglich.