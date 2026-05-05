Seit Jahren steigt die Crème de la Crème der Reality-TV-Stars beim "Fame Fighting" gegeneinander in den Ring. Die Promi-Boxing-Veranstaltung wurde von Kampfsportler und Reality-Star Eugen Lopez ins Leben gerufen. Ein Kampf wird zurzeit im Netz diskutiert: Aleks Petrovic wird erneut seine Fäuste sprechen lassen - gegen einen Kämpfer aus den USA.

Aleks Petrovic gegen Chase Demoor Bereits 2023 war der Reality-Star und Influencer bei der ersten Ausgabe von "Fame Fighting" zu sehen. Damals musste er eine bittere Niederlage einstecken, als er im Hauptkampf gegen Tätowierer und Content Creator Diogo Sangre durch K.o. verloren hat. 2024 und 2025 konnte sich Petrovic gegen Ex-"Sommerhaus der Stars"-Teilnehmer Chris Broy und "Love Island"-Star Yasin Cilingir im Ring behaupten und wurde als Sieger geehrt.

2026 soll die "Temptation Island"-Legende am 6. Juni bei "Fame Fighting International" gegen den US-Reality-Star Chase Demoor antreten.

Wer ist Chase Demoor? Der US-Amerikaner Chase Demoor ist als Profiboxer bekannt, der unter anderem den Influencer (und Straftäter!) Andrew Tate bei einem Mistfits-Mania-Boxkampf besiegt hat. Doch auch der 29-Jährige hat Reality-TV-Erfahrung: Er war 2021 in der zweiten Staffel der US-Dating-Show "Too Hot to Handle" zu sehen.

Zwei Problem-Influencer im Ring? Natürlich gehen die beiden Reality-Stars schon vor dem Kampf aufeinander los. Dabei spucken sie große Töne auf Social Media: "Ich bin zurück und kämpfe wieder, dieses Mal gegen diesen Typen. Keine Ahnung, ob ihr wisst, wer das ist, aber anscheinend ist er in Deutschland nicht sehr beliebt", erklärt Demoor auf Instagram. Kein Wunder, zuletzt sorgte Petrovic mit seiner Trennung von seiner Verlobten Vanessa Nwattu für Aufsehen.

Problematisches Verhalten gegenüber Frauen Die Liebesbeziehung der beiden fing – zugegeben – etwas "skandalös" an, immerhin verliebten sich die beiden 2022 in der Show "Temptation Island VIP". Petrovic wollte seiner damaligen Freundin Christina Dimitriou beweisen, dass er treu sein kann und sie ihm vertrauen könne, doch dann verliebte sich der Influencer vor laufenden Kameras in Verführerin Vanessa. Nach dem großen Liebesglück und dem eigentlichen Versprechen für die Ewigkeit hagelt es nun Vorwürfe von "emotionalem Missbrauch" gegen den 35-Jährigen. Bereits zuvor ist der Influencer mit misogynen und sexistischen Aussagen negativ aufgefallen. Das Ex-Paar zankt sich zurzeit in der Show "Prominent getrennt".