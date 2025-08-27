Ein Video eines weißen Delfins sorgt derzeit in den sozialen Medien für Staunen. Entdeckt wurde das seltene Tier von Kapitän John Shields, der an der Ostküste der USA Bootstouren anbietet. Vor der Küste Virginias sichtete er den Albino-Delfin , filmte die Szene und stellte die Aufnahme ins Netz.

Mehrmals ist der weiße Meeressäuger für wenige Sekunden an der Wasseroberfläche in der Nähe von Chincoteague Island zu sehen, ehe er wieder in den Tiefen des Atlantiks abtaucht. Auf Facebook kommentiert das Unternehmen Snug Harbor Boat Tours die Begegnung wie folgt: "Captain John sagte, der Delfin sei gemeinsam mit einer Gruppe von 15 anderen Delfinen geschwommen. Immer wieder betonte er, wie unglaublich dieser Anblick gewesen sei. So etwas habe er in 50 Jahren noch nie gesehen."

Der Bootstour-Anbieter betont in einem Statement gegenüber dem US-Magazin People : "Bei den meisten seiner Touren entdecken Touristen die wilden Chincoteague-Ponys, einige der vielen heimischen Vogelarten oder vielleicht sogar Stachelrochen – aber ein Albino-Delfin, das ist wirklich etwas für die Geschichtsbücher."

Weiße Haut und rosafarbene Augen

Die helle Haut der Albino-Delfine entsteht durch eine seltene genetische Mutation, bei der kaum oder gar kein Melanin gebildet wird.

Laut der Columbia University erkennt man die Tiere an ihrer weißen Haut und den rosafarbenen Augen – Merkmale, die sie besonders lichtempfindlich machen. Weltweit wurden bislang nur sehr wenige Exemplare gesichtet.