Mehr als 88 Millionen Menschen folgen der US-Amerikanerin Addison Rae auf TikTok. Die 25-Jährige erlangte 2020 Popularität, als sie mit Tanzvideos auf der Videoplattform viral ging. Mittlerweile hat sich die Content Creatorin zu einem Musik-Popstar etabliert, der zuletzt auch auf dem Coachella-Festival performte.

Vom TikTok-Star zur Popsängerin Im Jahr 2025 veröffentlichte sie ihr Debütalbum „Addison“, das unter anderem die Hit-Single „Diet Pepsi“ enthielt. Der Track wurde mehrfach auf TikTok geteilt und wurde bisher mehr als 678 Millionen Mal auf Spotify gestreamt. Neben ihrer erfolgreichen Internet- und Musikkarriere kommen noch Kooperationen mit Topmarken wie Chanel oder Yves Saint Laurent hinzu sowie einer eigenen Kosmetiklinie namens Item Beauty.

TikTok-Star mit problematischem Vater Privat läuft es für Addison Rae wohl nicht so rosig: 2022 wurde bekannt, dass der Vater der Musikerin, Monty Lopez, ihrer Mutter Sheri Nicole Easterling untreu gewesen sein soll. Die Eltern der Content Creatorin hatten sich bereits in den jungen Jahren ihrer Tochter scheiden lassen und fanden 2017 erneut zueinander. 2022 ließen sie sich erneut scheiden, Easterling heiratete 2024 ihren Partner Jess Curtis. Rae und ihre Mutter haben sich von Lopez entfernt und sollen nur wenig Kontakt mit ihm haben.

Monty Lopez wegen Drogenbesitzes verhaftet Lopez hat im Oktober 2025 in Las Vegas Kaitlyn Nicole Robins geheiratet - nur zwei Wochen, nachdem sich das Pärchen erstmals in einer Bar getroffen hatte. Jetzt hat der 50-Jährige Ärger mit dem Gesetz: Laut TMZ wurde der Vater der TikTokerin wegen Besitzes einer größeren Menge Marihuana und der Absicht des Verkaufs am 28. April festgenommen.

am 28. April festgenommen. Bereits am 23. April sollen die Beamten nach dem Eingehen eines Notrufes bei Lopez“ Grundstück erschienen sein. Ein Sprecher der Polizei teilte TMZ mit, dass die Beamten ursprünglich wegen einer „Beschwerde über psychische Probleme“ vor Ort waren.

vor Ort waren. Die Angelegenheit soll sich zu einer strafrechtlichen Ermittlung entwickelt haben, was offenbar zu Lopez“ Festnahme geführt haben soll. Jetzt soll der Vater der Sängerin im Gefängnis sitzen.