Autorin Sarah J. Maas ist für ihre Fantasy-Bücher bekannt und wird für ihre fesselnden Geschichten gefeiert. Vor allem ihre Literaturreihe "A Court of Thorns and Roses" ("ACOTAR") hat sich zu einem Welthit etabliert.

Erster Teil erschien bereits 2015 Dazu hat vor allem BookTok beigetragen: Unter dem Hashtag #BookTok finden sich auf TikTok knapp 75 Millionen Beiträge, die verschiedene Literaturwerke behandeln. In dieser "Ecke" der Social-Media-Plattform tauschen sich Fans von Büchern aus. Die Community der Netz-Bücherwürmer hat dazu beigetragen, dass auch "ACOTAR" einen neuen Hype erlebt.

Obwohl die ersten fünf Teile bereits zwischen 2015 und 2021 veröffentlicht wurden, lesen unglaublich viele Fans die Bücher der US-Amerikanerin. Wie Maas auf ihrer Webseite berichtet, wurde die Fantasy-Reihe bereits mehr als 13 Millionen Mal verkauft. Jetzt dürfen sich die "ACOTAR"-Fans freuen: Maas kündigte in einem Podcast an, dass sie zwei neue Bücher veröffentlichen wird.

Worum geht's in "ACOTAR"? In dem Bestseller dreht sich alles um die Jägerin Feyre Archeron, die nach dem Erlegen eines Feenwolfes in ein gefährliches, magisches Feenreich verschleppt wird. Die 19-Jährige erlebt dabei nicht nur viele Abenteuer, sondern kämpft auch gegen die dunklen Mächte am Frühlingshof des hohen Lords Tamlins. Dabei verliebt sich Archeron nicht nur, sondern realisiert, dass alles, was sie bisher über die Feenwelt wusste, nicht wahr ist.

"ACOTAR"-Teil 6 & 7 angekündigt In dem Podcast "Call me Daddy" enthüllte Maas, dass der nächste Roman der Reihe am 27. Oktober 2026 im Handel erscheinen wird. Doch damit nicht genug: "ACOTAR 7" wird kurz darauf am 12. Jänner 2027 in den Handel kommen. Die Titel der neuen Werke sind noch nicht bekannt, aber die Handlungen sollen eng an die Geschichte der Hauptreihe anknüpfen.

"Es ist einfach so, dass die Geschichte, die endlich aus mir herauskommen wollte, groß war – wirklich, wirklich, wirklich groß", erklärte Maas gegenüber Podcasterin Alex Cooper. "Und als ich anfing, sie in Montana zu schreiben, in einer Art Energie-Wirbel, kam sie auf eine Weise aus mir heraus, die mich überraschte. Ich mache gerne Teile – Teil eins, Teil zwei, Teil drei – und als ich am Ende von Teil eins angelangt war, war er etwa 400 Seiten lang."