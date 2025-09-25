Der aktuelle Trailer zur neunten Staffel der US-amerikanischen Show "9-1-1: Notruf L.A." sorgt zurzeit für einige Lacher auf Social Media. Der Grund dafür ist vor allem, weil die Geschichte immer "unrealistischer" wird.

Polizei kämpft gegen Meteoritenschauer In der Serie wird vor allem der Alltag von Polizisten, Rettungskräften und Feuerwehrleuten gezeigt. In den Folgen werden meist dramatische Fälle der Ersthelfer geschildert, die häufig herzzerreißende Situationen erleben. Vor allem in der achten Staffel wurden die Fans von der Entscheidung der Serienmacher überrascht (Achtung, Spoiler!): Am Ende der Staffel stirbt Serienlieblings Bobby, der sich für sein Team opfert, nachdem er sich mit einem tödlichen Virus ansteckt. Der Tod der Hauptfigur sollte vor allem den Realismus der Sendung untermalen. Doch der neue Trailer zur neunten Staffel lässt einige Fans ratlos zurück.

In dem Clip sieht man, wie die Hauptcharaktere einen vermeintlichen Meteoritenschauer am Himmel beobachten. Doch das ist nicht alles: In einem weiteren Trailer zur neuen Staffel sieht man, wie die Charaktere Athena und Hen ins Weltall fliegen. Im Trailer heißt es: "Diesen Herbst werden sie dort hingehen, wo noch kein Ersthelfer jemals zuvor war."

User machen sich über Trailer lustig Die Fans sind von der neuen Handlung der Show mehr als überrascht und beschweren sich vor allem darüber, dass eine beliebte Figur sterben musste, um die Sendung "realistisch" zu halten, nun aber Ersthelferinnen in den Weltraum fliegen. In zahlreichen Kommentaren machten User und Userinnen ihren Frust bekannt: "Sind sie jetzt die Avengers?"

"Ich glaube, ihnen gehen die Ideen aus 😞"

"Nur um das klarzustellen: Die LAPD (Los Angeles Police Department) hat KEINE Zuständigkeit im Weltraum."

"Also war es nicht möglich, Bobby am Leben zu halten, aber sie konnten ins All fliegen?😭"

"Diese Serie hat ihren roten Faden verloren💔."

"Schreibt Bobby wegen Realismus ab. Im Finale der 9. Staffel taucht Thanos auf."

"Das sieht nach schlechter KI aus. Es tut mir so leid, ich kann nicht aufhören zu lachen."

"Schrecklicher Teaser, aber ich bin leider so zufrieden."

Alex Warren macht sich über Trailer lustig In dem Trailer ist der Song "Ordinary" von Alex Warren zu hören. Einige User fragten sich, warum genau dieses Liebeslied verwendet wurde, um die dramatische Szene zu untermalen. Warren selbst ist von dem lustigen Video überaus überzeugt und stellte die Serienausschnitte auf TikTok nach.