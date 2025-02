26. Februar: Was steckt hinter dem Hype um dieses Datum?

In letzter Zeit sorgt vor allem ein bestimmtes Datum auf TikTok für Aufsehen: der 26. Februar. Doch was steckt hinter dem Hype um dieses Datum, und warum bereiten sich viele Nutzer bereits Tage zuvor darauf vor?

Was bedeutet der 26. Februar auf TikTok? In den sozialen Medien hat sich der 26. Februar als "Slime Your Homeboy"-Tag etabliert. Doch was bedeutet das genau? Der Begriff "slime" steht in diesem Kontext nicht für etwa für Schleim direkt, sondern wird als Metapher für Verrat oder das Ausnutzen einer Person verwendet. Die Idee hinter dem Trend ist es also, jemanden in irgendeiner Weise zu hintergehen – wenn auch meist nur als Scherz.

Woher kommt der Ausdruck "Slime Your Homeboy“? Der Begriff hat seinen Ursprung in einem Song von Drake und SZA aus dem Jahr 2024 mit dem Titel Slime You Out. Drake beschreibt, wie er sich ausgenutzt und hintergangen fühlt, während SZA ihre Perspektive auf Manipulation und Unehrlichkeit in Beziehungen hinzufügt. Der Song thematisiert somit Machtspiele, Vertrauensbrüche und die bittere Realität von romantischen Konflikten. Durch die negative Konnotation des Liedes hat sich "slime" als Ausdruck für Betrug oder Verrat etabliert. Warum aber ausgerechnet der 26. Februar mit diesem Konzept verknüpft wurde, bleibt ein Rätsel.

Wie setzen TikToker diesen Trend um? Viele TikToker beteiligen sich an dem Trend, indem sie humorvolle oder inszenierte Szenarien darstellen. Dazu gehören Videos, in denen sie so tun, als würden sie ihre Freunde betrügen, indem sie einen wichtigen Termin vergessen oder das absichtlich gemeinsame Pläne streichen. Andere wiederum nehmen die gegenüberliegende Rolle ein und zeigen, wie sie sich angeblich auf den 26. Februar vorbereiten, indem sie ihre Freunde misstrauisch beobachten.

Ein konkretes Beispiel ist der TikToker @JaylenTakesOff, der ein Video postete, in dem er seinem Freund scheinbar einen Lottoschein schenkte, nur um dann im letzten Moment zu enthüllen, dass es sich um einen gefälschten Gewinnschein handelte. Das Video wurde millionenfach angesehen und trug zur Popularität des Trends bei.

Sollte man sich am 26. Februar in Acht nehmen? Die meisten TikToker sehen jedoch weniger Manipulation als treibende Kraft hinter dem Trend, sondern nehmen die Aktion mit Humor. Sie filmen sich dabei, wie sie nur so tun, als würden sie hinterhältige Pläne schmieden. Trotzdem hat sich die Vorstellung verbreitet, dass Social Media-Nutzer an diesem Tag besonders hellhörig sind – wenn auch nur aus Spaß.