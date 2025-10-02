Zwei 17-jährige Mädchen von Stalker mit Jeep überfahren

In Cranford (New Jersey) ist es zu einem tragischen Unfall gekommen: Zwei 17-jährige Mädchen wurden am 29. September von einem gleichaltrigen Fahrer auf der Straße überfahren. Beide Teenagerinnen sind tot, der Täter beging Fahrerflucht.

Täter beging Fahrerflucht Laut Fox 5 NY soll der 17-jährige Fahrer mit einem Jeep unterwegs gewesen sein, als er die beiden Mädchen gerammt hatte. Die zwei Teenagerinnen waren mit E-Bikes unterwegs, als sich die Tragödie ereignete. Der Täter blieb nicht stehen und verließ so schnell wie möglich den Unfallort. Dabei zog er jedes eines der Räder mit sich mit, was das Auto zum Stillstand brachte – er war seitdem auf der Flucht.

Eine Augenzeugin sagte über den Vorfall: "Ich hatte nur ein Mädchen gesehen. Und dann ging ich ein Stück die Straße entlang und sah das andere Mädchen. Einfach schrecklich. Nichts auf der Welt ist schrecklicher als das, was ich gestern gesehen habe. Ich habe Kinder, wissen Sie, und keine Familie sollte so etwas durchmachen müssen."

Teenanger soll Mädchen gestalkt haben Eine Nachbarin erklärte, dass der Fahrer eines der Mädchen gestalkt haben soll. "Er hat vor ihrem Haus geparkt. Ist ihr online und in der Schule aufgelauert. Die Polizei wurde vor drei Monaten informiert und jetzt passiert das? Er wurde nie aufgehalten."