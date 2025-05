Im Netz wird zurzeit heiß diskutiert, ob 100 Männer gegen einen Gorilla kämpfen und gewinnen könnten. Die Debatte wurde schon vor einigen Jahren auf Social Media diskutiert. Die Memes in den Sozialen Medien explodierten und immer mehr User waren sich sicher, dass sie in der Lage wären, den Primaten zu überwältigen. Wie es zu dieser Situation kommt, ist in dem Szenario irrelevant – es handelt sich um eine rein hypothetische Frage, die für zahlreiche Diskussionen im Netz sorgt.

Die Tierart ist extrem bedroht, laut Geo leben nur mehr zwei Populationen in Afrika – in den Nationalparks rund um die Virunga-Vulkane sowie in Kongo und Ruanda. Die zweite Population ist im Bwindi-Wald in Uganda auffindbar. In den Regenwäldern Ostafrikas leben nur mehr 1.000 Tiere. Vor allem durch die Abholzung ihrer Lebensräume und Bürgerkriege (beispielsweise in Kongo) sind die Tiere vom Aussterben bedroht.