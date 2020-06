Schock und Entschuldigung nach Eishockey-Party

Der Teamchef kämpfte mit den Emotionen. Ärger und Enttäuschung waren ihm ins Gesicht geschrieben, der Blick traurig. „ Entschuldigung an die Eishockey-Familie in Österreich“, sagte Manny Viveiros beim Pressetermin im Österreich-Haus. „Ich bin sehr enttäuscht über das, was passiert ist. Ich bin wie im Schock“, suchte der Austro-Kanadier nach Worten für das, was passiert war.

Vor dem wohl wichtigsten Spiel in der jüngeren Eishockey-Geschichte, dem Viertelfinal-Play-off gegen Slowenien am Dienstag war ein Teil seiner Mannschaft feiern gewesen. Bei manchen soll das feucht-fröhliche Fest nach dem 3:1-Sieg gegen Norwegen bis in die frühen Morgenstunden gedauert haben. Das müde 0:4 gegen Slowenien spiegelte die Vorgeschichte wider. Die NHL-Spieler Thomas Vanek, Michael Raffl und Michael Grabner, die mit von der Party-Partie gewesen sein sollen, versuchten zu beschwichtigen: „Wir sind der Meinung, dass dies keinen Einfluss auf die enttäuschende Mannschaftsleistung beim Play-off-Spiel gegen Slowenien hatte“, hieß es in einer Aussendung. „Aber wir wissen um unsere Rolle als Vorbilder und hätten das Feiern verschieben sollen.“