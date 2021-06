Miller sieht schlecht und ist "angezipft"

Bode Miller hat die veränderte Sicht und seine Sehprobleme mitverantwortlich dafür gemacht, dass er am Sonntag nicht besser war. Er belegte in der Olympia-Abfahrt vom Sonntag bloß Rang acht, obwohl er im Training die Bestzeit erzielt hatte und dadurch zu den Mitfavoriten gehörte. "Ich wollte meine Augen längst lasern lassen, wir haben aber nie die Zeit dafür gefunden", erzählte der US-Skistar am Dienstag nach seiner neuerlichen Bestzeit im Kombi-Training.

Weltcup-Gesamtsieger Marcel Hirscher und ÖSV-Abfahrer Georg Streitberger haben sich vor der Olympia-Saison die Augen operieren lassen und sind damit zufrieden. Einer von Millers Sponsoren kommt sogar aus dem Laser-Bereich, Zeit für eine Operation wurde aber bisher nicht gefunden. "Wir sind jetzt alle ziemlich angezipft deshalb", gab Miller zu.