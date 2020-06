Biathlon, Snowboard-Cross und RTL-Quali abgesagt

Nach durchwegs schönem Wetter seit der Eröffnung hat sich zu Beginn der zweiten Olympia-Woche in den Gebirgsregion von Krasnaja Poljana Nebel breitgemacht. Dieser hatte schon am Sonntagabend zur Absage des Biathlon-Massenstarts der Herren gesorgt, jetzt wurde auch der zweite Versuch am Montag gecancelled. Für den Damen-Bewerb am Abend gibt es noch Hoffnung. Am späten Montagvormittag wurde dann auch beschlossen, dass die Snowboard-Crosser und die Ski-Damen auf der gegenüberliegenden Seite des Tales am Montag keine Fahrten bestreiten können.