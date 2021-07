Landertinger holt Silber im Sprint

Ole Einar Björndalen: "Ich bin in super Form. Ich habe mich top vorbereitet und fühle mich stark. Das war ein großer Fehler am Schießstand von mir, aber ich habe danach schnell geschossen, weil ich gewusst habe, dass ich mit schneller Lauf- und Schießzeit noch die Möglichkeit habe zu gewinnen. Ich schaue jetzt weiter von Rennen zu Rennen, werde weiter mein Bestes geben und dann wird man sehen, was dabei rauskommt."

Dominik Landertinger: "Ich kann es gar nicht fassen, es ist so schön! Danke an meine Eltern, meine Freunde und die Trainer, die mich immer unterstützt haben. Schießtechnisch war es heute hundertprozentig perfekt. Läuferisch waren die ersten beiden Runden verdammt hart, ich habe dann in der Schlussrunde noch einmal total gekämpft. Es war brutal, denn die Loipe mit dem langen Anstieg kostet extrem viel Kraft. Ich habe mir gedacht: 'Verdammte Scheiße, wenn ich heute Vierter werde, dann drehe ich durch.' Aber es ist sich Gott sei Dank ausgegangen. Wenn man so lange hart arbeitet, die letzten Jahre waren ja nicht leicht, und dann so einen Erfolg genau zum richtigen Zeitpunkt hat, ist es wunderschön. In der Verfolgung werde ich jetzt versuchen, ihn ( Björndalen, Anm.) noch zu holen, aber es wird nicht leicht."

Christoph Sumann: "Ich bin nicht unzufrieden, ich habe mich im Schießen schadlos gehalten, im Laufen war es das erwartet schwere erste Rennen."Vor den Spielen hat man uns eine Medaille zugetraut, und jetzt haben wir schon im ersten Bewerb diese Medaille. Das taugt mir voll für den 'Landi', vielleicht bleibt es auch nicht bei der einen."

Zu Landertinger: "Meine Platzierung ist scheißegal, Hauptsache der Landi hat eine Medaille. Das kommt uns allen zugute. Das nimmt uns allen einen Haufen Druck. Er hat es sich absolut verdient. Simon hat sich auch gut verkauft. Das ist für den Verfolger eine super Ausgangsposition Jetzt gehen wir aber einmal die Medaille feiern."

Zu Björndalen: "Er ist ein alter Fuchs und nicht umsonst der Mister Biathlon schon seit ewigen Zeiten, größten Respekt, und das auch mit einem Fehler. Aber Landi ist nur eine Sekunde dahinter, das ist fast gleich gut."

Simon Eder: "Ich habe alles bis zum Letzten ausgereizt, ich kann mir nichts vorwerfen. Die Runde ist einfach brutal hart, im Laufen war nicht mehr drinnen. 13 Sekunden haben im Sprint auch schon für Medaillen gereicht, aber da waren heute leider noch einige dazwischen. Es haben 84 andere auch keine Medaille, deshalb ist es halb so tragisch und die Ausgangsposition für die Verfolgung ist gut."

Gerald Klug (Sportminister): "Die Olympischen Spiele in Sotschi haben dank unserer Biathleten für Österreich hervorragend begonnen. Dominik Landertinger hat mit einer perfekten Lauf- und Schussleistung in einem hochdramatischen Wettbewerb verdient die Silbermedaille geholt. Meine Glückwünsche gelten aber auch unseren anderen Athleten, die allesamt hervorragend agiert haben. Diese frühe erste Medaille gibt unserem gesamten rotweißroten Team in Sotschi einen großen Motivationsschub."