Diese Gesundheitspartner überzeugen Patienten
Welche Gesundheitseinrichtungen empfehlen Patientinnen und Patienten in Österreich weiter? Das untersucht IMWF Austria im Auftrag des KURIER – nach den „Beliebten Ärzten 2026“ nun zum wiederholten Mal auch für jene Einrichtungen, die Menschen im Alltag behandeln, beraten und begleiten: Primärversorgungszentren, Ambulatorien, Gruppenpraxen, Apotheken, Rehazentren und Kinderwunschkliniken.
Versorgung
Diese Gesundheitspartner tragen einen wachsenden Teil der Versorgung – in einem System, das durch Fachkräftemangel, alternde Bevölkerung und steigenden Versorgungsbedarf unter Druck steht. Die Auszeichnung macht sichtbar, wer aus Sicht der Patientinnen und Patienten liefert. Die Ergebnisse erscheinen heuer erstmals auch online auf kurier.at.
Methode
Für die Studie „Beliebte Gesundheitspartner“ wurden rund 2.000 Einrichtungen im Gesundheitswesen analysiert. Dazu zählen Rehazentren, Primärversorgungszentren, Gruppenpraxen, Apotheken, Kinderwunschkliniken und Ambulatorien. Evaluiert wurden dabei 185.000 Online-Bewertungen und die Onlinepräsenz mit einer kumulierten Reichweite von 30 Millionen.
Umfrage
Für die bestbewerteten Rehazentren, Primärversorgungszentren, Kinderwunschkliniken und Ambulatorien wurde zudem eine österreichweite Umfrage über ein Online-Panel durchgeführt. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Umfrage bewerteten die Gesundheitseinrichtungen in ihrer Region nach dem aus dem Schulalltag bekannten Notensystem von 1 (sehr gut) bis 5 (nicht genügend). Dabei kamen 36.000 Bewertungen zu Stande. Aus all diesen Daten wurde ein Index errechnet und die Einrichtungen mit der höchsten Punktezahl in ihrer jeweiligen Branchen und Region werden ausgezeichnet.
Unten finden Sie alle ausgezeichneten Betriebe und Praxen.
Diana-Apotheke
Burgenland
Mag. Jobs´s Apotheke Weiden am See
Burgenland
Mag. Jobs´s Apotheke Parndorf
Burgenland
Mag. pharm. Job´s Kreiseapotheke
Burgenland
Sonnenland Apotheke
Burgenland
Stadtapotheke Jennersdorf zum Salvator
Burgenland
Adler-Apotheke
Kärnten
Fürnitz-Apotheke
Kärnten
Jakobus-Apotheke
Kärnten
Krappenfeld Apotheke
Kärnten
Rosen-Apotheke
Kärnten
Stadt-Apotheke
Kärnten
team sante activa apotheke
Kärnten
team sante barbara apotheke
Kärnten
team sante obelisk apotheke
Kärnten
team sante obere apotheke
Kärnten
Adler Apotheke Krems
Niederösterreich
Apotheke "Zum heiligen Leopold"
Niederösterreich
Apotheke "Zum hl. Hubertus"
Niederösterreich
Apotheke "Zum Römer"
Niederösterreich
Apotheke "Zur heiligen Dreifaltigkeit"
Niederösterreich
Apotheke "Zur heiligen Dreifaltigkeit"
Niederösterreich
Apotheke "Zur heiligen Dreifaltigkeit"
Niederösterreich
Apotheke Loosdorf
Niederösterreich
Apotheke Mauerbach
Niederösterreich
Apotheke Mitterau
Niederösterreich
Bezirks-Apotheke
Niederösterreich
Fischapark Apotheke
Niederösterreich
HAIHO-Apotheke Haidershofen
Niederösterreich
Heilquell-Apotheke
Niederösterreich
Kamptal-Apotheke
Niederösterreich
Kueringer Apotheke
Niederösterreich
Landschafts-Apotheke
Niederösterreich
Mag. Job´s Essenz Apotheke Leobersdorf
Niederösterreich
Marchfeldapotheke
Niederösterreich
Marien-Apotheke
Niederösterreich
Marien-Apotheke
Niederösterreich
Marien-Apotheke
Niederösterreich
Merkur Apotheke
Niederösterreich
Raimund-Apotheke
Niederösterreich
Rosen-Apotheke
Niederösterreich
Sonnen-Apotheke
Niederösterreich
Tullnerfeld Apotheke
Niederösterreich
Apotheke "Zur Mariahilf"
Oberösterreich
Apotheke am Schillerplatz
Oberösterreich
Apotheke Grüne Mitte
Oberösterreich
Apotheke im Baumhaus
Oberösterreich
Apotheke Micheldorf
Oberösterreich
Apotheke Nord
Oberösterreich
Apotheke Rizy Grieskirchen
Oberösterreich
Atrium Apotheke
Oberösterreich
Cella-Apotheke
Oberösterreich
Christophorus Apotheke
Oberösterreich
Delfin-Apotheke
Oberösterreich
Dreifaltigkeits-Apotheke
Oberösterreich
Helios Apotheke
Oberösterreich
Iris Apotheke
Oberösterreich
Kur-Apotheke
Oberösterreich
Riedberg-Apotheke
Oberösterreich
St. Magdalena Apotheke
Oberösterreich
Stadt-Apotheke
Oberösterreich
Apotheke "Zur Mariahilf"
Salzburg
Apotheke Oberalm
Salzburg
Apotheke zum Lebensbaum
Salzburg
Areit Apotheke
Salzburg
Borromäus-Apotheke
Salzburg
Raphael-Apotheke
Salzburg
See-Apotheke Zell am See
Salzburg
Sonnen-Apotheke
Salzburg
Steinbock-Apotheke
Salzburg
Andreas Apotheke
Steiermark
Apotheke Hausmannstätten
Steiermark
Apotheke Kalsdorf
Steiermark
Apotheke Krems
Steiermark
Apotheke Niklasdorf
Steiermark
Apotheke Puntigam
Steiermark
Augustinus-Apotheke
Steiermark
Barbara-Apotheke
Steiermark
Bären-Apotheke
Steiermark
Christophorus-Apotheke
Steiermark
Donatus-Apotheke
Steiermark
Fischer Apotheke
Steiermark
Lebenskreis Apotheke
Steiermark
Leonhard-Apotheke
Steiermark
Löwen-Apotheke
Steiermark
Mariahilf-Apotheke
Steiermark
Stadt-Apotheke Apotheke "Zur hl. Dreifaltigkeit"
Steiermark
Stadtapotheke Liezen
Steiermark
team sante linden apotheke
Steiermark
Theodor-Körner-Apotheke
Steiermark
Apotheke "Zum Andreas Hofer"
Tirol
Apotheke Atrium
Tirol
Apotheke Boznerplatz
Tirol
Apotheke Vomp
Tirol
Apotheke Wildschönau
Tirol
Bahnhofs-Apotheke
Tirol
Engel-Apotheke
Tirol
Gurgltal-Apotheke
Tirol
Johannes-Apotheke
Tirol
Karwendel-Apotheke
Tirol
Nova-Park-Apotheke
Tirol
Stadt-Apotheke
Tirol
Tauern-Apotheke
Tirol
Graben-Apotheke
Wien
Rathaus-Apotheke
Wien
Apotheke im Stadion Center
Wien
Rotunden-Apotheke
Wien
Apotheke "Zur heiligen Elisabeth"
Wien
Johann Strauß-Apotheke
Wien
Essenz Apotheke Mariahilf
Wien
Marien-Apotheke
Wien
St. Charles Apotheke
Wien
Essenz Apotheke Neubau
Wien
Vindobona-Apotheke
Wien
Apotheke "Zum schwarzen Adler"
Wien
Geiselberg-Apotheke
Wien
Apotheke "Zum heiligen Josef"
Wien
Marien-Apotheke
Wien
Apotheke "Zum Papst"
Wien
Friedrichs-Apotheke
Wien
Apotheke "Zum heiligen Josef"
Wien
Apotheke "Zum Weinberg"
Wien
Apotheke "Zum Löwen von Aspern"
Wien
Donaufelder-Apotheke
Wien
Nordost-Apotheke
Wien
Seestadt Apotheke
Wien
Apotheke in der Wiesn
Wien
Balance Apotheke
Wien
Apotheke Nenzing
Vorarlberg
Hofsteig-Apotheke
Vorarlberg
Katharinen-Apotheke
Vorarlberg
Rhein-Apotheke
Vorarlberg
Walgau-Apotheke
Vorarlberg
Gastromedics
Burgenland
Gruppenpraxis für Orthopädoe Eisenstadt
Burgenland
Dr. Breitenhuber & Dr. Celedin
Kärnten
Gruppenpraxis für Allgemeinmedizin Dr. Wergniz und Dr. Koren
Kärnten
Gruppenpraxis für Kinder- und Jugendheilkunde Dr. Schaller & Dr. Schaller
Kärnten
Ärztezentrum Hochstraß
Niederösterreich
Ärztezentrum Sieghartskirchen
Niederösterreich
Dr. Astrid Niedermayer & Partner Fachärzte für Radiologie
Niederösterreich
Dr. Bohrn & Dr. Bohrn Gruppenpraxis für Allgemeinmedizin
Niederösterreich
Dr. Oberberger Gruppenpraxis für Allgemeinmedizin
Niederösterreich
Gruppenpraxis Angern Dr. Samadani-Langroudi & Dr. Franz
Niederösterreich
Gruppenpraxis Dr. Stark und Dr. Schlinke
Niederösterreich
Gruppenpraxis für Allgemeinmedizin Dr. Mich & Partner
Niederösterreich
Gruppenpraxis für Allgemeinmedizin Kottes-Purk Dr. Köll-Dr. Buchinger
Niederösterreich
Gruppenpraxis für Innere Medizin Neunkirchen Dr. Hodzic und Dr. Meyer
Niederösterreich
Gruppenpraxis für Innere Medizin Neunkirchen Dr. Carniel & Dr. Toth
Niederösterreich
HNO Gruppenpraxis Dr. Yasemin Dürrschmid-Özgül & Dr. Bernhard Gradl
Niederösterreich
HNO Gruppenpraxis Dr. Katharina Edinger-Pflug und Dr. Johannes Schwarzer
Niederösterreich
HNO-Gruppenpraxis, Dr. Csernay, Dr. Pozsgai, Dr. Nencheva-Sterlik
Niederösterreich
Kardiovaskuläre Präventionsmedizin
Niederösterreich
Landesarztpraxis
Niederösterreich
Landesarztteam für Allgemeinmedizin Dr. Heschl
Niederösterreich
Orthopäde Wiener Neustadt | Gruppenpraxis
Niederösterreich
Permedio
Niederösterreich
Praxis im Zentrum Korneuburg
Niederösterreich
Parxisgemeinschaft Strasshof
Niederösterreich
Praxispartner Herzogenburg
Niederösterreich
Röntgen Wiener Neustadt Dr. Brodtrager & Dr. Steif
Niederösterreich
Gruppenpraxis Orthopädie Neunkirchen Dr. Neubauer & Partner
Niederösterreich
Stadtpraxis Pöchlarn
Niederösterreich
Augenarzt Linz - Priv.-Doz. OA Dr. Matthias Bolz
Oberösterreich
Dr. Dedl & Dr. Stütz, Gruppenpraxis für Allgemeinmedizin
Oberösterreich
Dr. Edelmayr und Dr. Eckerstorfer Augenärzte
Oberösterreich
Dr. Katharina Przybilla & Dr. Anna Pabinger Gruppenpraxis für Allgemeinmedizin
Oberösterreich
Dr. Paul Sihorsch - Ästhetische und Platstische Chirurgie
Oberösterreich
Gemeinschaftspraxis Dr. Pamminger & Dr. Popp
Oberösterreich
Gruppenpraxis für Allgemeinmedizin Dr. Bittinger Michael & Dr. Bittinger Alexander
Oberösterreich
Gruppenpraxis Lasberg
Oberösterreich
myLab
Oberösterreich
Orthopädie Zentrum Kirchdorf
Oberösterreich
p2med
Oberösterreich
Praxisgemeinschaft Dr. Hainbucher
Oberösterreich
Salvida
Oberösterreich
soma med
Oberösterreich
Urologie Traun
Oberösterreich
Dr. Ebner & Partner Ordination für Allgemeinmedizin
Salzburg
Gruppenpraxis Innere Medizin Hallein
Salzburg
Hautpraxis Linzer Gasse Dr. Fiebiger
Salzburg
Health Base
Salzburg
LipoZentrum Dr. Heck
Salzburg
Magometschschnigg & Magometschnigg
Salzburg
Medizinisches Zentrum Bad Vigaun
Salzburg
P-Health
Salzburg
von Frau zu Frau
Salzburg
Wirbelsäulenpraxis Salzburg
Salzburg
Dr. Panzitt Dr. Grasser-Steiner
Steiermark
Gruppenpraxis für Allgemeinmedizin Dr. Eisner und Dr. Rath
Steiermark
Landarztpraxis Gemeinschaft Deutschlandsberg - Dr. Peter Grasl
Steiermark
Röngten Graz Süd-West
Steiermark
Sportchirurgie Plus Dr. Schnippinger Dr. Fankhauser
Steiermark
Augenzentrum Innsbruck 60
Tirol
Augenzentrum Kettenbrücke
Tirol
Die Chirurgen - Dr. Hermann Draxl & Dr. Christina Felgel-Farnholz
Tirol
Gemeinschaftspraxis für Reisemedizin, Dr. Anton Petter und Dr. Christina Jamnig
Tirol
FGC Frauen-Gesundheitscenter
Tirol
KITZMED - Praxisgemeinschaft Dr. Gasteiger
Tirol
MedKitz.Plus - MRT | CT
Tirol
MR-Institut Dr. Kastlunger
Tirol
Ordinationsgemeinschaft Dr. Linser
Tirol
Praxisgemeinschaft Mayrhofer, Dr. Moser & Niedertscheider
Tirol
Juvenile
Wien
Juvenis Medical Center Vienna
Wien
Kuzbari - Zentrum für ästhetische Medizin
Wien
malacht
Wien
Ordination Dr. Rieder & Dr. Kager | ästhetische Medizin
Wien
TF Plasticsurgery - Zentrum für plastische und ästhetische Medizin
Wien
Zahnärzte am Augarten
Wien
Zahnärzte am Campus | Dr. Agnes Salamon & Dr. Arnold Bobb
Wien
Schilddrüsenzentrum Wien Mitte
Wien
Schwaighofer & Partner Fachärzte für Radiologie
Wien
Zahnärzte am Stadtpark
Wien
Ärztezentrum Co-Ordination, Darmspiegelung & Kardiologie
Wien
Klinik Josefstadt
Wien
Dr. Deak & Dr. Opitz
Wien
Woman´s Care Gruppenpraxis
Wien
Ärztezentrum -Simmering
Wien
Docotrum11 - Zentrum für Allgemeinmedizin Dr. Miran Arif & Dr. Rosmarie
Wien
Dr. Turgay taskiran & Dr. Salih Varol Ärzte für Allgemeinmedizin
Wien
Orthopädie & Traumatologie Simmering-Dr. MÜHLHOFER & Dr. ARBES
Wien
Hautzentrum Wien - Dr. Sabine Schwarz
Wien
Doctopus
Wien
Herz Zentrum Währing
Wien
Imed19 - Dr. Schillinger, Dr. Sieghart & Dr. Adlbrecht
Wien
theaesthetics
Wien
Hautarzt22
Wien
iMed22 Gruppenpraxis für Innere Medizin
Wien
Orthopädie Zentrum Wien Süd
Wien
HNO Gruppenpraxis Dr. Rieger & Dr. Hopf
Vorarlberg
Praxisgemeinschaft Dr. Michael Sturn & Dr. Vanessa Dunst
Vorarlberg
Sterignost Kinderwunsch Klagenfurt
Kärnten
Tiny Feet Kinderwunschklinik Wiener Neustadt
Niederösterreich
Wunschbaby Institut Feichtinger Baden
Niederösterreich
IVY Zentrum für Kinderwunsch
Oberösterreich
Kinderwunsch Institut Dr. Loimer
Oberösterreich
Kinderwunschklinik Dr. Pavlik
Oberösterreich
Babywunsch-Klinik Dr. Zajc
Salzburg
Women & Health
Wien
Wunschkind Klinik Dr. Brunbauer
Wien
Kinderwunschzentrum an der Wien
Wien
Wunschbaby Institut Feichtinger
Wien
Primärversorgung Wienerwald
Niederösterreich
Primärversorgungszentrum Purgstall
Niederösterreich
Primärversorgungszentrum St. Pölten
Niederösterreich
Primärversorgungszentrum Wr. Neustadt
Niederösterreich
PVZ Melk
Niederösterreich
PVZ St. Pölten Nord
Niederösterreich
Hausarztmedizin Plus - Gesundheitszentrum Haslach
Oberösterreich
Primärversorgungseinheit - die Hausärzte Enns
Oberösterreich
PVZ Traun
Oberösterreich
Gesundheitszentrum Saalfelden
Salzburg
Allgemeinmedizin Graz Gries
Steiermark
Gesundheitszentrum Reinighaus
Steiermark
Landarztpraxis Mureck
Steiermark
Medius - Zentrum für Gesundheit
Steiermark
PVN Neumarkt-Scheifling
Steiermark
Primärversorgungszentrum Dr. Sevignani
Tirol
Teampraxis im 6.
Wien
Kinder- und Jugendärzte in Cape 10
Wien
PVE Sonnwendviertel
Wien
Doctorium 11
Wien
PVE Nordrand
Wien
PVE Wien Nord
Wien
Kinder-PVE Donauinsel
Wien
OptimaMed Neurologisches Rehabilitationszentrum Kittsee
Burgenland
mental health Reha-Klinik Klagenfurt
Kärnten
Gesundheitsresort Königsberg
Niederösterreich
Herz-Kreislauf-Zentrum Groß Gerungs
Niederösterreich
Klinik Pirawarth
Niederösterreich
Lebens.Med Zentrum Bad Erlach
Niederösterreich
Lebens.Resort Ottenschlag
Niederösterreich
Privatklinik Hollenburg
Niederösterreich
Rehabilitationszentrum Engelsbad
Niederösterreich
Therapiezentrum Buchenberg
Niederösterreich
Reha.Ambulant Linz Herrenstraße
Oberösterreich
Rehabilitationszentrum St. Georgen
Oberösterreich
Rehabilitationszentrum Vortuna Bad Leonfelden
Oberösterreich
Therapiezentrum Justuspark
Oberösterreich
OptimaMed Rehabilitationszentrum Aspach
Salzburg
Rehaklinik Sonnberg
Salzburg
Klinik Maria Theresia, Radkersburger Hof
Steiermark
Klinikum Bad Gleichenberg
Steiermark
Reha Bruck
Steiermark
Rehabilitationsklinik Tobelbad
Steiermark
OptimaMed Rehabilitationszentrum Wiesing
Tirol
Rehabilitationszentrum Münster
Tirol
Zentrum für seelische Gesundheit Simmering
Wien
Rehaklinik Wien Baumgarten
Wien
Zentrum für seelische Gesundheit Leopoldau
Wien
Rehab Zentrum Stadtlau
Wien
MedReha - Ambulante Rehabilitation
Vorarlberg
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