Welche Gesundheitseinrichtungen empfehlen Patientinnen und Patienten in Österreich weiter? Das untersucht IMWF Austria im Auftrag des KURIER – nach den „Beliebten Ärzten 2026“ nun zum wiederholten Mal auch für jene Einrichtungen, die Menschen im Alltag behandeln, beraten und begleiten: Primärversorgungszentren, Ambulatorien, Gruppenpraxen, Apotheken, Rehazentren und Kinderwunschkliniken.

Diese Gesundheitspartner tragen einen wachsenden Teil der Versorgung – in einem System, das durch Fachkräftemangel, alternde Bevölkerung und steigenden Versorgungsbedarf unter Druck steht. Die Auszeichnung macht sichtbar, wer aus Sicht der Patientinnen und Patienten liefert. Die Ergebnisse erscheinen heuer erstmals auch online auf kurier.at.

Für die Studie „Beliebte Gesundheitspartner“ wurden rund 2.000 Einrichtungen im Gesundheitswesen analysiert. Dazu zählen Rehazentren, Primärversorgungszentren, Gruppenpraxen, Apotheken, Kinderwunschkliniken und Ambulatorien. Evaluiert wurden dabei 185.000 Online-Bewertungen und die Onlinepräsenz mit einer kumulierten Reichweite von 30 Millionen.

Umfrage

Für die bestbewerteten Rehazentren, Primärversorgungszentren, Kinderwunschkliniken und Ambulatorien wurde zudem eine österreichweite Umfrage über ein Online-Panel durchgeführt. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Umfrage bewerteten die Gesundheitseinrichtungen in ihrer Region nach dem aus dem Schulalltag bekannten Notensystem von 1 (sehr gut) bis 5 (nicht genügend). Dabei kamen 36.000 Bewertungen zu Stande. Aus all diesen Daten wurde ein Index errechnet und die Einrichtungen mit der höchsten Punktezahl in ihrer jeweiligen Branchen und Region werden ausgezeichnet.

Unten finden Sie alle ausgezeichneten Betriebe und Praxen.