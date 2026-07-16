Fensterputzen gehört für mich ungefähr in die gleiche Kategorie wie Steuererklärungen oder das Sortieren von Einzel-Socken: Man weiß, dass es gemacht werden muss – aber Begeisterung schaut anders aus. Umso größer war meine Neugier auf den ECOVACS WINBOT W3 OMNI, der verspricht, genau diese Aufgabe endlich elegant und möglichst selbstständig zu erledigen. Spoiler: Ganz ohne mich geht es zwar immer noch nicht, aber verdammt nah dran.

Erster Eindruck: Mehr Raumstation als Haushaltsgerät Schon beim Auspacken wird klar: Der W3 OMNI spielt nicht in der Liga der minimalistischen Gadgets. Die Kombination aus Roboter und massiver Multifunktionsstation ist beeindruckend – im wahrsten Sinne des Wortes.

Was der ECOVACS WINBOT W3 OMNI alles macht Die Station übernimmt gleich mehrere Aufgaben: Stromversorgung

Sicherung

und vor allem: automatische Reinigung der Wischpads

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © ECOVACS Europe GmbH

Damit bringt ECOVACS erstmals ein System in den Fensterroboter-Markt, das mich stark an meinen Saug-Wisch-Roboter erinnert. Frisch- und Schmutzwasser werden getrennt gesammelt, und das Wischpad wird nach dem Einsatz automatisch gereinigt. Das Ergebnis: Ich musste tatsächlich kein einziges Mal mit nassen, schmutzigen Pads in der Hand am Waschbecken stehen. Ein Detail, aber eines, das im Alltag plötzlich sehr groß wird.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © ECOVACS Europe GmbH Die Wischpads werden automatisch gereinigt. Es ist kein lästiges Auswaschen nötig.

Reinigung: Überraschend gründlich Im Test entfernte er Pollen, Kalk und selbst Fettflecken deutlich besser als erwartet. Das Ergebnis ist ein gleichmäßiges, weitgehend streifenfreies Bild, auch bei Sonneneinfall. Etwas Feuchtigkeit bleibt lediglich dort zurück, wo der Roboter stoppt, und auf die Abnahme wartet – ein kurzer Griff zum trockenen Tuch genügt, und auch dieses Detail ist erledigt. Die Navigation erfolgt über das WIN-SLAM‑5.0-System, das den Roboter systematisch über die Glasfläche führt und dabei dank intelligenten Multi-Sensor-Erkennung, Hindernisse erkennt. Er fährt nach getaner Arbeit wieder zum Startpunkt zurück, gibt ein akustisches Signal und wartet brav darauf abgenommen zu werden. Was positiv auffällt: Der Roboter arbeitet strukturiert – nicht hektisch. Kein chaotisches Hin und Her, sondern fährt saubere Bahnen, fast schon meditativ.

Kanten & Details: Fast perfekt, aber zaubern kann er auch nicht Dank TruEdge-Technologie fährt der W3 OMNI sehr nah an Fensterrahmen heran. Ein minimaler Rand bleibt, aber deutlich kleiner als bei vielen anderen Geräten. Das Highlight: Die Waschstation Der eigentliche Star ist nicht der Roboter selbst, sondern seine Omni-Station mit dem Vortex Wash Reinigungssystem. Dieses reinigt das Wischpad automatisch: mit Hochdruckdüsen

rotierenden Bürsten

innerhalb von etwa einer Minute

Fazit Waschstation Was trocken klingt, verändert den gesamten Ablauf: Früher hieß es „wischen, stoppen, Pad reinigen, weitermachen“. Jetzt heißt es „laufen lassen!“

Das klingt banal, macht im Alltag aber den entscheidenden Unterschied.

Fensterputzroboter im Test: Der ECOVACS WINBOT W3 OMNI

Flexibilität & Sicherheit Der W3 OMNI kann sowohl: am Netz

als auch über Akku betrieben werden Das sorgt für Flexibilität, etwa bei großen Fensterfronten, Dachfenstern oder Wintergärten.

Fazit Felixibilität & Sicherheit Die Haftung erfolgt über Unterdruck, ergänzt durch Sensoren und eine Sicherungsleine, selbst bei Außenfenstern saugt sich das Gerät fest und bleibt stabil an der Scheibe. Ich hatte ehrlich gesagt Angst, musste ich aber nicht.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © ECOVACS Europe GmbH Praktische Steuerung über das Smartphone.

Alltagstauglichkeit: Komfort vs. Größe So viel Automatisierung hat ihren Preis und der ist nicht nur finanziell. Der W3 OMNI: ist vergleichsweise groß

die Station deutlich schwerer als frühere Modelle

und braucht entsprechend Platz

Fazit Alltagstauglichkeit Für kleine Wohnungen kann das schnell „zu viel des Guten“ sein. Für große Glasflächen hingegen ist genau das seine Stärke!

Preis: Luxus – aber nachvollziehbar Mit rund 650 Euro bewegt sich der W3 OMNI klar im Premium-Bereich. Das ist kein Impulskauf.

Fazit Preis Aber: Wer regelmäßig viele Fenster reinigt, bekommt dafür auch spürbaren Mehrwert – vor allem in puncto Komfort.