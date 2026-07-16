Was taugen Fensterputzroboter? Der ECOVACS WINBOT W3 OMNI im Härtetest
Fensterputzen gehört für mich ungefähr in die gleiche Kategorie wie Steuererklärungen oder das Sortieren von Einzel-Socken: Man weiß, dass es gemacht werden muss – aber Begeisterung schaut anders aus. Umso größer war meine Neugier auf den ECOVACS WINBOT W3 OMNI, der verspricht, genau diese Aufgabe endlich elegant und möglichst selbstständig zu erledigen.
Spoiler: Ganz ohne mich geht es zwar immer noch nicht, aber verdammt nah dran.
Erster Eindruck: Mehr Raumstation als Haushaltsgerät
Schon beim Auspacken wird klar: Der W3 OMNI spielt nicht in der Liga der minimalistischen Gadgets. Die Kombination aus Roboter und massiver Multifunktionsstation ist beeindruckend – im wahrsten Sinne des Wortes.
Die Station übernimmt gleich mehrere Aufgaben:
- Stromversorgung
- Sicherung
- und vor allem: automatische Reinigung der Wischpads
Damit bringt ECOVACS erstmals ein System in den Fensterroboter-Markt, das mich stark an meinen Saug-Wisch-Roboter erinnert. Frisch- und Schmutzwasser werden getrennt gesammelt, und das Wischpad wird nach dem Einsatz automatisch gereinigt.
Das Ergebnis: Ich musste tatsächlich kein einziges Mal mit nassen, schmutzigen Pads in der Hand am Waschbecken stehen. Ein Detail, aber eines, das im Alltag plötzlich sehr groß wird.
Reinigung: Überraschend gründlich
Im Test entfernte er Pollen, Kalk und selbst Fettflecken deutlich besser als erwartet. Das Ergebnis ist ein gleichmäßiges, weitgehend streifenfreies Bild, auch bei Sonneneinfall. Etwas Feuchtigkeit bleibt lediglich dort zurück, wo der Roboter stoppt, und auf die Abnahme wartet – ein kurzer Griff zum trockenen Tuch genügt, und auch dieses Detail ist erledigt.
Die Navigation erfolgt über das WIN-SLAM‑5.0-System, das den Roboter systematisch über die Glasfläche führt und dabei dank intelligenten Multi-Sensor-Erkennung, Hindernisse erkennt. Er fährt nach getaner Arbeit wieder zum Startpunkt zurück, gibt ein akustisches Signal und wartet brav darauf abgenommen zu werden.
Was positiv auffällt: Der Roboter arbeitet strukturiert – nicht hektisch. Kein chaotisches Hin und Her, sondern fährt saubere Bahnen, fast schon meditativ.
Kanten & Details: Fast perfekt, aber zaubern kann er auch nicht
Dank TruEdge-Technologie fährt der W3 OMNI sehr nah an Fensterrahmen heran. Ein minimaler Rand bleibt, aber deutlich kleiner als bei vielen anderen Geräten.
Das Highlight: Die Waschstation
Der eigentliche Star ist nicht der Roboter selbst, sondern seine Omni-Station mit dem Vortex Wash Reinigungssystem.
Dieses reinigt das Wischpad automatisch:
- mit Hochdruckdüsen
- rotierenden Bürsten
- innerhalb von etwa einer Minute
Was trocken klingt, verändert den gesamten Ablauf: Früher hieß es „wischen, stoppen, Pad reinigen, weitermachen“. Jetzt heißt es „laufen lassen!“
Das klingt banal, macht im Alltag aber den entscheidenden Unterschied.
Fensterputzroboter im Test: Der ECOVACS WINBOT W3 OMNI
Flexibilität & Sicherheit
Der W3 OMNI kann sowohl:
- am Netz
- als auch über Akku betrieben werden
Das sorgt für Flexibilität, etwa bei großen Fensterfronten, Dachfenstern oder Wintergärten.
Die Haftung erfolgt über Unterdruck, ergänzt durch Sensoren und eine Sicherungsleine, selbst bei Außenfenstern saugt sich das Gerät fest und bleibt stabil an der Scheibe. Ich hatte ehrlich gesagt Angst, musste ich aber nicht.
Alltagstauglichkeit: Komfort vs. Größe
So viel Automatisierung hat ihren Preis und der ist nicht nur finanziell.
Der W3 OMNI:
- ist vergleichsweise groß
- die Station deutlich schwerer als frühere Modelle
- und braucht entsprechend Platz
Für kleine Wohnungen kann das schnell „zu viel des Guten“ sein. Für große Glasflächen hingegen ist genau das seine Stärke!
Preis: Luxus – aber nachvollziehbar
Mit rund 650 Euro bewegt sich der W3 OMNI klar im Premium-Bereich. Das ist kein Impulskauf.
Aber: Wer regelmäßig viele Fenster reinigt, bekommt dafür auch spürbaren Mehrwert – vor allem in puncto Komfort.
Fazit: Der fairste Deal, den ich je mit meinen Fenstern hatte.
Der ECOVACS WINBOT W3 OMNI ist kein kleines Gadget für nebenbei, sondern ein durchdachtes System für alle, die sich dauerhaft vom Fensterputzen entlasten wollen.
Er überzeugt durch:
- sehr gute Reinigungsleistung
- intelligente Navigation
- und vor allem die automatische Wischpad-Reinigung
Natürlich hat er Schwächen:
- hoher Preis
- großes System
- nicht ideal für kleine oder komplizierte Fenster
Aber unterm Strich bleibt:
Er nimmt dir das Nervigste am Fensterputzen tatsächlich ab. Und das ist mehr, als ich ehrlich gesagt erwartet habe.
Der ECOVACS WINBOT W3 OMNI ist ein durchdachtes System für alle, die sich dauerhaft vom manuellen Fensterputzen entlasten wollen.
Kommentare