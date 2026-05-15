Die FOTO KÜCHER-Profis empfehlen: DJI Osmo Pocket 4

Die kleine Kamera passt in jede Tasche und liefert starke Ergebnisse: 4K-Video mit bis zu 240 Bildern pro Sekunde, klare Aufnahmen auch bei wenig Licht und schöne Farben dank des großen Sensors. Die eingebaute Stabilisierung sorgt dafür, dass Videos auch beim Gehen ruhig und flüssig bleiben. Besonders praktisch sind der schnelle Autofokus und das automatische Tracking – so bleibt Ihr Motiv immer im Bild. Auch der Zoom funktioniert ohne Qualitätsverlust. Kurz gesagt: Die Osmo Pocket 4 ist ideal für alle, die viel Leistung in einem kompakten Gerät suchen – egal, ob für Reisen, Social Media oder kreative Projekte.

Die DJI Osmo Pocket 4 ist bequem im Kücher Webshop unter www.kuecher.com oder in den Shops in Salzburg und Linz erhältlich.