Was versteckt Donald Trump unter seinem Mantel?

Donald Trumps nicht vorhandener Modestil ist seit langem in den sozialen Medien Thema. Von viel zu langen Krawatten, die er mit Klebeband befestigt, bis zu schlecht sitzenden Anzügen - der US-Präsident lässt kein Faux-pas aus. Nun ist sein Mantel in den Fokus der Twitter-Gemeinde gerückt. Ein blaues Modell, welches der 71-Jährige vergangene Woche bei der Ankunft im Weißen Haus trug, sah so unförmig aus, dass sich so mancher fragte: Was zum Teufel trägt er drunter?

Eine Frau scherzte, dass Trump aussehe, als ob er auf dem Weg ins Kino wäre und dort kein Essen erlaubt ist. Damit spielte sie auf die deutlich sichtbaren Beulen unter dem engen Mantel an.