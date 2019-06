Was Herzogin Kate bei Hitze zu einem beruflichen Termin anzieht

In Österreich werden diese Woche Spitzenwerte von bis zu 36 Grad erreicht. Ganz so heiß ist es in Großbritannien derzeit nicht, jedoch muss sich auch Herzogin Kate Gedanken darüber machen, wie man im Job bei sommerlichen Temperaturen angemessen gekleidet ist, ohne dabei vor sich hinzuschmelzen.

Midikleid mit Volants

Die perfekte Wahl traf die 37-Jährige am Dienstag, als sie bei einem Fotografie-Workshop in Kensington erschien. Für den Termin, der von der Royal Photographic Society organisiert wurde, wählte die Ehefrau von Prinz William ein Paisley-Kleid in Midi-Länge.