Star-Bloggerin sieht sich mit Plagiatsvorwürfen konfrontiert

Die Grenze zwischen Inspirieren und Kopieren scheint vor allem in der Modewelt eine schmale zu sein. Immer wieder geraten internationale Modehäuser und -ketten in Verdacht, von (meist deutlich weniger bekannten) Labels schamlos Ideen für ihre eigene Kollektion kopiert zu haben. Aktuell steht Leandra Medine in der Kritik. Die New Yorkerin wurde mit ihrem Blog "The Man Repeller" international als Modebloggerin bekannt, auf Instagram folgen ihr 713.000 Follower. Mittlerweile ist die 29-Jährige auch als Designerin tätig und hat vor Kurzem ihre neuen Schuhmodelle lanciert.

Schamlos kopiert?

Schön und gut, würde nicht einer der Entwürfe massiv dem eines jungen Labels, ebenfalls aus New York, ähneln. Der Instagram-Account Diet Prada, der schamlos kopierte Ideen aufdeckt, veröffentlichte eine Collage, die zwei High Heels mit Strassverzierung am Absatz zeigt. Das schwarze Modell wurde von der Indie-Marke Area entworfen, der braune Schuh rechts stammt aus Leandra Medines Schuhkollektion.