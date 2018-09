Schlank trotz Pizza? Lawrence will, dass Frauen aufhören zu lügen

Bereits in früheren Interviews hatte die Oscar-Preisträgerin ehrlich darüber gesprochen, dass sie mehr Sport machen müsse als die durchschnittliche Frau. Jennifer Lawrences Personal Trainer Dalton Wang veröffentlichte kürzlich sein Buch "The Feelgood Plan: Happier, Healthier & Slimmer in 15 Minutes a Day", in dem auch Lawrence selbst zu Wort kommt. "Ich könnte mit einer dauerhaften Diät nicht leben", so die Schauspielerin. Jedoch habe er ihr Leben bei den Vorbereitungen für ihre Rolle in "X Men: First Class" verändert. "Dalton hat mir beigebracht, wie ich essen, mich bewegen und ein köstliches und gesundes Leben führen kann."

Ein bisschen Couch Potato bleibt Lawrence aber wohl für immer. "Ich zahle definitiv mehr Geld für abgesagte Workouts als für jene, die ich wahrnehme", gab sie gegenüber der InStyle zu. Dennoch fühle sie sich am besten, wenn sie regelmäßig zum Sport gehe. "Wenn ich dort bin und auf dem Laufband laufe, fühle ich mich am stärksten."