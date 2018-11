Saudi-Arabien: Frauen protestieren gegen schwarzes Überkleid

In Saudi-Arabien protestieren Frauen im Internet gegen das bisher für sie obligatorische Tragen schwarzer Überkleider. Dutzende Frauen veröffentlichten in dieser Woche Bilder von sich in den sozialen Netzwerken, auf denen sie die sogenannte Abaya ( Abaja) verkehrt herum tragen.

Ziviler Protest

"Weil die saudi-arabischen Feministinnen grenzenlos kreativ sind, haben sie eine neue Form des Protests entwickelt", schrieb die Aktivistin Nora Abdulkarim im Kurzbotschaftendienst Twitter. Die Aktion unter dem Schlagwort "inside-out abaya" (Abaya verkehrt herum) richte sich gegen den gesellschaftlichen Druck, der Frauen zum Tragen des schwarzen Gewandes zwinge. Eine andere Aktivistin bezeichnete die Bilder im Internet als Form des "zivilen Protests".