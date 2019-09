Neue Frisur: Charlize Theron trägt jetzt Topfschnitt

Charlize Theron hat sich mal wieder an einen komplett neuen Look herangewagt. Als Vorbereitung für ihren neuen Film "Fast 9" aus der "Fast and the Furious"-Serie ließ sich die Schauspielerin die Edelvariante der guten alten Topffrisur schneiden.

Neuer Look für neuen Film

Ihr Friseur Adir Abergel postete ein Foto der Schauspielerin auf seinem Instagram-Account. Als Inspiration für den Look, bei dem der Oberkopf von Theron blondiert wurde, diente laut dem Stylisten ein altes Foto von Topmodel Linda Evangelista, das der kürzlich verstorbene Star-Fotograf Peter Lindbergh aufgenommen hatte.