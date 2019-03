Lewis Hamiltons Mode-Tipp: "Aus der Komfortzone herauskommen"

Der britische Rennfahrer Lewis Hamilton (34) liebt das Risiko - auch in Sachen Mode. "Wenn man schaut, was ich in der Vergangenheit so getragen habe, dann bin ich immer wieder ein Risiko eingegangen, und das entspricht auch meinem Charakter", sagte der fünffache Formel-1-Weltmeister in Berlin. Dort stellte er am Donnerstagabend seine Kollektion für das Modelabel Tommy Hilfiger vor.

Auch hier seien die Farben etwas gewagter, sagte Hamilton. "Ich hoffe die Menschen zu ermutigen, mehr Risiko einzugehen und selbstbewusster zu sein, aus der Komfortzone herauszukommen."

Der große Traum: Eine eigene Modemarke

Als Designer hat der Rennfahrer noch viel vor: "Mein Traum wäre es, irgendwann einmal wie Tommy zu sein, eines Tages mit einer eigenen Modemarke." Und seine eigene Mode solle dann nachhaltig sein - so wie die der Designerin Stella McCartney. "Sie ist eine Heldin, ein Idol für mich."