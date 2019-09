Latexkleid: Kurvenmodel beweist Mut zum hautengen Babybauch-Look

Auch mit wachsendem Babybauch hat Graham nicht vor, sich in übergroße Kleidung zu hüllen. Ganz im Gegenteil. Diese Woche zeigte sich das Model beim Verlassen eines New Yorker Hotels in einem Look, der förmlich schreit: Ich fühle mich wohl in meinem Körper. Die werdende Mutter entschied sich für ein hautenges, rotes Latexkleid mit einem tiefen Ausschnitt.