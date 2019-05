Lady Gaga zeigt, wie man Dr. Martens zum Kleid trägt

Am vergangenen Wochenende machte sich Lady Gaga im Privatjet auf den Weg nach New York, wo Montagabend die MET Gala stattfindet. Im Zuge der edlen Veranstaltung wird jedes Jahr im Mai die Mode-Ausstellung im Metropolitan Museum of Art eröffnet.

Süßes Kleid und derbe Boots

Während unsereins für Flüge in die liebste Joggingshose schlüpft, griff die 33-Jährige zum Kleid mit Zitronen-Print, um das sie ein kariertes Hemd wickelte. Dazu kombinierte die Oscar-Preisträgerin klassische Boots von Dr. Martens.

Als Favorit von Punks in den Siebzigern berühmt geworden und spätestens seit der Grunge-Bewegung in den Achtzigern und Neunzigern Kult, waren die derben Boots nur selten Styling-Partner für feminine Looks. Dass sich Gegensätze anziehen, bewies Gaga mit diesem Outfit.