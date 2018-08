Immer mehr chinesische Männer geben im Internet Schminktipps

Es begann mit ein wenig Concealer. In seinem ersten Uni-Jahr probierte Jiang Cheng Abdeckcremes aus, die Hautunreinheiten verschwinden lassen. Was er im Spiegel sah, gefiel Jiang, es machte ihn selbstbewusster. Von da an war er vom Schminken fasziniert. Heute ist der 24-Jährige einer von vielen chinesischen Männern, die im Internet Tipps fürs Make-up geben und Kosmetikkonzernen neue Kunden bringen.

"Männer haben eine ganz eigene Art, Kosmetika zu benutzen", sagt Jiang lächelnd, während er mit sanften Bewegungen die Grundierung auf die Wangen aufbringt. "Würde eine Frau meine Schminke benutzen, würde sie bestimmt nicht den Effekt erreichen, um den es mir geht."

Nur nur für Frauen

Jedes Wochenende verbringt Jiang mehrere Stunden in seinem improvisierten Kosmetikstudio in Peking und filmt sich mit seinem iPhone dabei, wie er die neusten Cremes und Puder aufträgt. Hunderte Zuschauer schauen ihm live zu und können online die Produkte bestellen, die er testet. "Diese Farbe ist nicht so grell, so dass Männer sie auch ohne Probleme in einem konservativen Umfeld tragen können", erklärt er seinen Fans.