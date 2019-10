Warum im Silicon Valley schwarze Rollkragenpullover ausverkauft sind

Hexe, Geist oder doch lieber ein Science-Fiction-Charakter? In Silicon Valley gibt man heuer nichts auf klassische Halloween-Kostüme. Viel lieber greift man für die gruseligste Nacht des Jahres zum schwarzen Rollkragenpullover.

Elizabeth-Holmes-Look

Das Portal qz.com berichtet, dass in San Francisco und Umgebung in den Filialen der Modekette Uniqlo, die für ihre Basics bekannt ist, keine schwarzen Rollkragenpullover mehr erhältlich sind. Laut Business Insider gibt es ähnliche Engpässe bei Gap, H&M, Target und Kohl's. Grund sei der neue Trend, sich an Halloween als gescheiterte Persönlichkeit zu verkleiden.

Eine tief gefallene Person ist Elizabeth Holmes, Mitbegründerin und Chefin des Bluttest-Startups Theranos, das weltweit für Schlagzeilen gesorgt hatte. Holmes hatte es geschafft, Milliarden an Investitionsgeldern zu sammeln und wurde von den Medien als "nächster Steve Jobs" bezeichnet. Nach einer Bewertung mit rund neun Millionen Dollar musste das Unternehmen wegen Betrugsvorwürfen aufgelöst werden. Die Bluttests hatten sich als Fake herausgestellt.

Wer Elizabeth Holmes googelt, wird fast ausschließlich Fotos finden, die die Blondine im schwarzen Rollkragenpullover zeigen. Und genau dieser dient vielen Frauen nun als Inspiration für das etwas andere Halloween-Kostüm.

Auf Instagram haben in den vergangenen Tage bereits einige ihre Interpretation des Elizabeth-Holmes-Looks gepostet. Blutige Details inklusive.