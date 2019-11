Paltrows Luxusrausch: Ihre dekadenten Geschenke für Weihnachten

Zu reich, um durchschnittlich zu sein

Schon des Öfteren hat die Oscarpreisträgerin, die in Los Angeles als Promi-Kind von Regisseur Bruce Paltrow und Schauspielerin Blythe Danner geboren wurde, mit ihren Tipps gezeigt, in welcher Luxuswelt sie sich bewegt. Dabei behauptet die zweifache Mutter immer wieder, die gleichen Sorgen wie alle Frauen zu haben. In finanzieller Hinsicht wohl eher nicht. Immerhin ist die Schauspielerin 60 Millionen schwer. Neben Filmgagen ist es auch die Marke Goop, unter der sie Lifestyle-Artikel und Mode verkauft, die sie reicher machen als Ottonormalverbraucherin.