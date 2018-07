Gewagt: Stylistin heiratet in weißer Bluse - und ohne Hose

Ein bodenlanges Kleid mit Schleppe, hohe Schuhe und ein transparenter Schleier - nur letzteres wollte Stylistin Lolita Jacobs bei ihrer Hochzeit im Süden Frankreichs vor einigen Wochen tragen. Das Outfit, welches die Mode-Expertin für ihre Vermählung mit Artdirektor Jean-Baptiste Talbourdet wählte, kann selbst für jemanden aus der Modebranche als außergewöhnlich bezeichnet werden. Statt in einem Kleid, erschien Jacobs in einem Blusenkleid am Standesamt.

Outfit für's Standesamt mal anders

Statt unter dem kurzen Modell eine Hose zu tragen, verzichtete die Französin einfach komplett auf ein Unterteil, während ihr frischgebackener Ehemann der Hitze in einem figurbetonten Anzug trotzte. Dazu kombinierte das ehemalige Model flache rote Wildlederschuhe. Das Make-up und die Haare beließ sie ganz natürlich.