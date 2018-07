FC Bayern: Fans lästern über neues Auswärtstrikot in Mintgrün

Als "Minztee mit lila Kuh" beschreibt ein verärgerter Fan den neuen Look der Spieler des FC Bayern, den sie für die Saison 2018/19 auf den Leib geschneidert bekommen haben. Beim Training präsentierte das Team diese Woche seine neuen Trikots. Die Kombination aus zartem Grün mit Schriftzügen in Lila kam bei den meisten Fans nicht sonderlich gut an.

"Schlägt dem Fass den Boden aus"

Neben netteren Kommentaren wie "Mal was anderes" artikulieren derzeit zahlreiche Sportbegeisterte ihren Unmut über die zarten Farbnuancen.