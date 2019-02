Ex-GNTM-Model: Hassnachrichten wegen Pickeln

Sie ist groß, blond, schlank und hat ein hübsches Gesicht: Kein Wunder, dass Hanna Bohnekamp im Jahr 2010 den zweiten Platz bei der TV-Sendung " Germany's Next Topmodel" belegte. Doch in letzter Zeit bekommt die 26-jährige Duisburgerin häufiger Job-Absagen. Der Grund dafür: Ihre unreine Haut, die sie mittlerweile auch auf der Fotoplattform Instagram zum Thema macht. Mit dieser hat sie zu kämpfen, seit sie sich im vergangenen Herbst dazu entschieden hat, die Pille nach zwölf Jahren abzusetzen.

Der Nachrichtenseite bento.de erzählte Hanna, dass ihr der Arzt im Alter von 14 Jahren eine hautregulierende Pille verschrieben hat. "Bei Models ist das so üblich. So hatte ich nie Probleme mit meiner Haut. Jetzt sehe ich, wie stark die Pille in meinen Körper eingegriffen hat."