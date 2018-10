Durchbruch: GNTM-Gewinnerin Céline Bethmann modelt für Balmain

Auf Instagram lässt die 20-Jährige über 360.000 Follower an ihrem Arbeitsalltag teilhaben. In Paris lief sie auch für die Labels Zadig et Voltaire und Etam über den Laufsteg. Die Social Media-Plattform nützte Céline Bethmann bereits für die Teilnahme an Heidi Klums Casting-Show. Sie gehörte zu jenen Kandidatinnen, die sich via dem Hashtag #ichbingntm2017 beworben hatten - und eingeladen wurden.