Pariser Fashion Week: Hedi Slimane zeigte erste Celine-Kollektion

Es war die am heißesten erwartete Show der Fashion Week. Vor den Augen zahlreicher Stars zeigte Top-Designer Hedi Slimane in Paris seine erste Celine-Kollektion. Und er ließ keinen Stein auf dem anderen.

Vor einem Aufgebot internationaler Stars wie Lady Gaga hat Top-Designer Hedi Slimane seine erste Kollektion für das Modelabel Celine in Paris vorgestellt - und dabei den Look der Marke komplett verändert. Zum Start seiner Show ließ er ein Model im Pünktchenkleid aus einer sich drehenden, metallisch glänzenden Kubus-Struktur auf dem Laufsteg erscheinen - das Kleid eine einzige übergroße Schleife. Viele Zuschauer, darunter auch Karl Lagerfeld, Catherine Deneuve, Cara Delevigne und Virgil Abloh - jubelten, manch einer verdrückte gar eine Träne am Freitagabend.