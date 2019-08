Dieses französische Sneakerlabel mag auch der Regenwald

Zur Premiere kam es bereits am 21. Oktober 2018. An diesem Tag trug mit Meghan Markle, der Herzogin von Sussex, erstmals ein Mitglied der Royal Family bei einem offiziellen Event Sneakers. Und die Turnschuhe, welche die Frau von Prinz Harry für ihren Auftritt bei den Invictus-Games in Sydney ausgewählt hatte, waren auch nicht von einem britischen oder australischen Designer. Was ja eine naheliegende Vermutung gewesen wäre. Nein, sie wählte ein Modell des französischen Labels Veja.