Bloggerin feierte ihre Hochzeit in 5 Couture-Kleidern

Nicole Warner, auf Instagram ihren 1,7 Millionen Followern besser bekannt als Gary Pepper Girl, hat eine wahrhaft märchenhafte Hochzeit in Neuseeland gefeiert. Als Kontrast zum rustikalen Setting am anderen Ende der Welt ließ sich der Social-Media-Star insgesamt fünf exklusive Outfits auf den Leib schneidern. Zum Empfang am Vorabend der Hochzeit ging es mit dem ersten Designer-Highlight los: eine Kombination aus Hose und asymmetrischem Oberteil von Toni Maticevski. Modisches Highlight der mehrtägigen Feierlichkeiten: ein von Valentino-Chef Pierpaolo Piccoli persönlich entworfenes Brautkleid.

Oscar de la Renta bis Valentino

Bereits im Frühjahr 2017 traf sich Warner mit dem Valentino-Team nach der Fashion Show in Paris, um die ersten Ideen zu besprechen. Zwei Wochen später lagen bereits die ersten Entwürfe des Franzosen in ihrem Postfach. "Ich brach in Tränen aus. Luke dachte, ich hätte gerade furchtbare Nachrichten erhalten - dabei war genau das Gegenteil der Fall", erzählte die Bloggerin in einem Interview mit der US-Vogue, die gemeinsam mit dem Fotografen Shane Sheperd exklusiv über die Hochzeit berichtete.