Berlin Fashion Week: Marina Hoermanseders Tüllexplosion

Dann gab es noch weißen Latex für einen Anzug mit vielen schwarzen Gürtelschnallen - Hoermanseders Markenzeichen - an den Ärmeln, den Hosenbeinen und am Rücken. Das Schnallenmotiv wurde auch in sommerlichen Strick übersetzt, in den Farben Blau, Weiß und Pink. Weiters zeigte die Modemacherin glitzernde Oberflächen in Spektralfarben und schwarze Gitternetzlinien auf weißem Untergrund, viel Rosa und Pink, Weiß und Vanille. Hoermanseders Strapskirt - der Lederriemenrock - kam in transparentem Latex und metallisch irisierend daher. Handgefertigte Stücke aus Leder sind auch fixer Bestandteil der neuen Kollektion.