Berlin Fashion Week: Lena Hoscheks ultimative Urlaubskollektion

Die Grazer Kleidermacherin Lena Hoschek hat ihrem Publikum bei der Fashion Week Berlin Appetit gemacht: auf Urlaub in sonnigen Gefilden, exotische Cuisine und fröhlich-bunte Textilien. Unter dem Motto "Tutti Frutti" wurde Dienstagnachmittag im ewerk, dem Hauptveranstaltungsort der deutschen Modewoche, eine Kollektion voller Ferien-Feeling gezeigt.

Hoschek hat für Frühling und Sommer 2019 einen Fashion-Cocktail lebendiger Farben gemixt, mit maritimen Streifen und vielen tropischen Motiven wie Palmenblättern, Blüten und Prints süßer Früchtchen von Apfel bis Papaya. "Obstmärkte ziehen mich immer magisch an", verriet die Designerin. "Die Düfte, die Farben, das Flair - für mich nicht nur ein kulinarisches Erlebnis, sondern auch ein wahrer Augenschmaus und Inspiration mit allen Sinnen."

Papageien und Bananenbündel

"Urlaub" riefen leichte Wickelkleider mit romantischen Rüschen. Durchaus bürotauglich fielen wieder die figurbetonten Bleistiftröcke aus, die diesmal in einen schwingenden Saum übergingen und ein bisschen an Meerjungfrauen denken ließen. Auf T-Shirts prangten bunte Papageien, auf knappen Sommerstrickpullis ganze Bananenbündel, außerdem gab es bauchfreie und unter der Brust geknotete Tops. Carmen-Blusen kombinierte Hoschek zu Maxiröcken mit üppigen Volants. Rüschen und Volants zogen sich durch die gesamte Kollektion, nicht nur an Rocksäumen, auch an den Carmen-Ausschnitten und Blusenärmeln wippte und wogte es. Die Farben deckten die ganze Sommersonnen-Palette vom Auf- bis zum Untergang ab - kräftiges Pink, sattes Orange und strahlendes Gelb gaben den Ton an.