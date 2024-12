Zweimal operiert: Heimlicher Eingriff bei Giovanni Zarrella

Mittlerweile habe der Sänger das Spital wieder verlassen und befinde sich in seinem Kölner Zuhause. In einem Video, das Zarrella am Donnerstag auf Instagram veröffentlichte, erklärt er seinen Fans: "Ich bin wieder kerngesund. Gott sei Dank. Ich wurde jetzt zweimal operiert und alles ist gut. Ich bin wieder voll am Start. Ich freue mich auf das kommende Jahr."