Zwangspause für Met-Gala: Skandale und Highlights der letzten Jahre

"About Time: Fashion and Duration“ (grob übersetzt: „Über die Zeit – Mode und ihre Zeiträume“) – unter diesem etwas kryptisch anmutenden Motto wäre heute, Montag die legendäre Met-Gala im New Yorker Metropolitan Museum of Art starbesetzt über die Bühne gegangen. Die Coronavirus-Pandemie machte dem aber einen Strich durch die Rechnung und Vogue-Chefin Anna Wintour musste die Veranstaltung absagen. Dies geschah davor 1963 nach der Ermordung des US-Präsidenten John F. Kennedy und 2002 nach den Terroranschlägen vom 11. September 2001.

Seit 1948 finden die sogenannten „Oscars der Mode“ statt und seit 1995 regiert Anna Wintour als Gastgeberin mit eiserner Hand.