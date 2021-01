Freudige Neuigkeit: Josh Hartnett lässt in seltenem Interview Bombe platzen

Aus dem Hollywoodbusiness hat sich Josh Hartnett großteils zurückgezogen. Nach seinem Durchbruch mit "Virgin Suicides" (1999) wurde er für eine der Hauptrollen im Blockbuster "Pearl Harbor" (2001) angeheuert. Die Rolle in dem kommerziell erfolgreichen Film brachte dem in Saint Paul, Minnesota, geborenen US-Star weltweiten Ruhm ein und festigte seinen Ruf als neuer Stern am Hollywood-Himmel. Es folgten weitere Kassenschlager wie "Black Hawk Down" (2001) und "40 Tage und 40 Nächte" (2002). Sein nächster Film "Hollywood Cops" (2003) mit Harrison Ford wurde jedoch zum Flop. Seither gelangen Hartnett keine größeren Publikumserfolge mehr. Seitdem konzentriert er sich auf kleinere Projekte und versucht sich auch als Produzent.

Josh Hartnett bestätigt Geburt seines dritten Kindes

Privat läuft es dafür umso runder für den einstigen Frauenschwarm. Soeben hat der zurückgezogen lebende Mime die Geburt seines dritten Kindes bestätigt. In einem seltenen Interview sprach der 42-Jährige über sein Familienleben mit der britische Schauspielerin Tamsin Egerton - und plauderte bei dieser Gelegenheit aus, dass er und Egerton zum dritten Mal Eltern geworden sind.