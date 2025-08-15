Zu verkaufen: Angelina Jolies historische 24,5-Millionen-Dollar-Villa

Ein exklusives Hollywood-Haus könnte schon bald einen neuen Besitzer haben. Berichten zufolge möchte Schauspielerin Angelina Jolie eines ihrer Anwesen verkaufen.

Laut dem Promiportal Page Six plane Jolie den Verkauf der ehemaligen Villa des berühmten Filmemachers Cecil B. DeMille, die sie 2017 angeblich für 24,5 Millionen US-Dollar erworben hatte.

Einblicke in Angelina Jolies Hollywood-Villa

Der Regisseur von "Die zehn Gebote" hatte in der Villa, die sich im Stadtteil Los Feliz in Los Angeles befindet, rund vierzig Jahre lang bis zu seinem Tod im Jahr 1959 gelebt.