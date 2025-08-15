Zu verkaufen: Angelina Jolies historische 24,5-Millionen-Dollar-Villa
Ein exklusives Hollywood-Haus könnte schon bald einen neuen Besitzer haben. Berichten zufolge möchte Schauspielerin Angelina Jolie eines ihrer Anwesen verkaufen.
Laut dem Promiportal Page Six plane Jolie den Verkauf der ehemaligen Villa des berühmten Filmemachers Cecil B. DeMille, die sie 2017 angeblich für 24,5 Millionen US-Dollar erworben hatte.
Einblicke in Angelina Jolies Hollywood-Villa
Der Regisseur von "Die zehn Gebote" hatte in der Villa, die sich im Stadtteil Los Feliz in Los Angeles befindet, rund vierzig Jahre lang bis zu seinem Tod im Jahr 1959 gelebt.
Errichtet wurde das historische Anwesen im Jahr 1913. Es verfüg über sechs Schlafzimmer und zehn Badezimmer auf einer Wohnfläche von über 1.000 Quadratmetern.
Das Haus, zu dem ein weitläufiger Garten gehört, soll mit luxuriösen Details aufwarten: Darunter vier Kamine, ein Weinkeller, ein Teehaus sowie ein Pool mit Brunnen.
2021 hatte Angelina Jolie der britischen Vogue über den Standort erzählt: "Ich wollte, dass es in der Nähe ihres Vaters ist, der nur fünf Minuten entfernt wohnt." Damit meinte sie ihren Ex-Mann Brad Pitt, der nach der Trennung im Jahr 2016 ein Besuchsrecht für die Kinder zugesprochen bekam.
Nicht nur Pitt wohnt in unmittelbarer Nähe. In der Nachbarschaft sollen unter anderem auch Oscar-Preisträger Casey Affleck, "Grey’s Anatomy"-Star Ellen Pompeo und Natalie Portman leben.
Angelina Jolie plant Zukunft fernab von Hollywood
Angelina Jolie ist eigenen Angaben zufolge bereit, nach ihrer Scheidung von Pitt weiterzuziehen. Sie würde am liebsten Los Angeles verlassen, allerdings muss sie sich mit ihrem Vorhaben noch etwas gedulden, wie sie im vergangenen Jahr im Gespräch mit dem Hollywood Reporter verriet. Ein Umzug sei aber erst möglich, wenn ihre jüngsten Kinder Vivienne und Knox 18 Jahre alt werden, was am 12. Juli 2026 der Fall sein wird.
Die Oscar-Preisträgerin erzählte gegenüber The Hollywood Reporter weiter, dass sie lieber in einem Land wie Kambodscha leben würde, wo es mehr Privatsphäre gibt. Dort findet die "Maleficent"-Darstellerin mehr "Menschlichkeit". "Ich bin in dieser Stadt aufgewachsen", erzählte Jolie. "Ich bin hier, weil ich wegen einer Scheidung hier sein muss, aber sobald sie [die Kinder] 18 sind, kann ich gehen", sagte sie 2024 über ihre Zukunftspläne.
Kommentare