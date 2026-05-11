Zivilklage von Verona und Franjo Pooth nach Diebstahl abgewiesen

Fast viereinhalb Jahre nach dem spektakulären Diebstahl ihres Schmucks hat die deutsche Moderatorin Verona Pooth im Kampf um einen höheren Schadenersatz eine Niederlage erlitten. Das Landgericht Düsseldorf hat die Klage der Eheleute Verona und Franjo Pooth gegen einen Versicherungsmakler abgewiesen. Die Kläger können binnen eines Monats Berufung beim Oberlandesgericht Düsseldorf einlegen. Pooth war bei der Verkündung nicht anwesend.

Verona und Franjo Pooth hatten der Maklerfirma Pflichtverletzungen vorgeworfen. Erst nach dem Diebstahl des Schmucks habe sich herausgestellt, dass sie unterversichert gewesen seien, hatte Verona Pooth in der Verhandlung im März erklärt. Das Gericht hatte damals eine gütliche Einigung angeregt, dem die Beklagten allerdings nicht zustimmten.