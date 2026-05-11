19-jähriger Sohn von Schauspielerin Lara Joy Körner tot aus Fluss geborgen
Bei einem aus der Isar in München geborgenen Toten handelt es sich nach Angaben der Polizei um den Sohn der Schauspielerin Lara Joy Körner. Ein Polizeisprecher bestätigte die Identitäten. Zuvor hatten die Bild-Zeitung und andere Medien berichtet. Eine Passantin hatte nach Angaben der Polizei den in dem Fluss treibenden 19-Jährigen am Samstag entdeckt.
Todesumstände unklar
Die Todesumstände seien nach wie vor unklar, sagte ein Polizeisprecher. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei dazu liefen.
Es gebe keine Hinweise auf Fremdeinwirkung. Die Staatsanwaltschaft müsse nun entscheiden, ob es eine Obduktion geben werde. Die Schauspielerin Lara Joy Körner (47) ist unter anderem durch Auftritte in Fernsehserien wie "Das Traumschiff" und Rosamunde Pilcher-Filmen bekannt. Ihre Mutter ist die Schauspielerin Diana Körner.
Kommentare