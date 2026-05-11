Martin Short spricht erstmals über Tod seiner Tochter Katherine

Schauspieler und Komiker Martin Short hat zum ersten Mal öffentlich über den Tod seiner Tochter gesprochen. "Es war ein Albtraum für die Familie", sagte der 76-Jährige im Gespräch mit "CBS News". Die 42-jährige Katherine Short starb im Februar.

Martin Short zog im Gespräch mit dem Sender eine Parallele zwischen dem Tod seiner Tochter und dem seiner Ehefrau Nancy Dolman, die 2010 an Krebs starb. "Psychische Erkrankungen und Krebs, wie der meiner Frau, sind beides Krankheiten und manchmal sind Krankheiten unheilbar", sagte er. "Meine Tochter hat eine lange Zeit mit extremen psychischen Problemen gekämpft, einer Borderline-Persönlichkeitsstörung, anderen Dingen. Sie hat ihr Bestes gegeben, bis sie es nicht mehr konnte", so Short.