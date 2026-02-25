Schauspieler Martin Short trauert um Tochter Katherine

Katherine Short , Tochter des Hollywoodschauspielers Martin Short , ist verstorben. "Die Familie Short ist über diesen Verlust am Boden zerstört und bittet derzeit um Privatsphäre. Katherine wurde von allen geliebt und wird für das Licht und die Freude, die sie in die Welt gebracht hat, in Erinnerung bleiben", zitieren die Promiportale Page Six und People aus einer entsprechenden Mitteilung. Katherine Short, die Medienberichten zufolge als Sozialarbeiterin tätig war, wurde nur 42 Jahre alt.

Martins Ehefrau und Katherines Mutter Nancy Dolman ist 2010 im Alter von 58 Jahren gestorben. Das Paar adoptierte neben Katherine zwei Söhne und war 30 Jahre verheiratet.

Bekannt wurde Short wegen seiner Auftritte in der amerikanischen Kultfernsehshow "Saturday Night Live" und seine Rollen in Filmen wie "Drei Amigos" und "Vater der Braut". In der erfolgreichen US-Krimiserie "Only Murders in the Building" ist er an der Seite von Steve Martin und Selena Gomez zu sehen.

Katherine Short blieb dem Rampenlicht People zufolge meist fern, habe ihren Vater jedoch manchmal zu Veranstaltungen begleitet.