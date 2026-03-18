"Zähes Ringen": Ralph Siegel eröffnet Restaurant in Spanien

Komponist Ralph Siegel (80) hat ein Restaurant in Spanien gekauft. "Ein Jahr lang haben wir verhandelt über den Kaufpreis. Es war ein zähes Ringen", sagte er der Bild-Zeitung. "Aber der Gedanke ließ mich nicht mehr los. Jetzt gehört es uns."

Vor drei Jahren habe er etwa eineinhalb Stunden von Barcelona entfernt ein Haus gekauft, sagte er. Und direkt nebenan gebe es ein kleines Restaurant. "Dort sind wir abends immer zum Essen hingegangen. Irgendwann stand davor ein Schild, dass das Restaurant zum Verkauf steht."

Das Lokal, dessen Chefin Siegels etwa halb so alte Ehefrau Laura künftig sein soll, heißt laut Bild "Meson Bahia Restaurant Musical by Mister Eurovision Ralph Siegel". Am 28. März soll die Eröffnung stattfinden.