"Sachen gibt's": Pierre Sanoussi-Bliss macht neue Beziehung öffentlich
Pierre Sanoussi-Bliss hat auf seinem Instagram-Kanal angegeben, in einer Beziehung zu sein. Der neue Mann an seiner Seite ist einem Foto-Posting zufolge Schauspieler Dennis Ortmann. Sanoussi-Bliss ergänzte die Hashtags #denresthabichverdrängt, #frühling, #verliebtejungs und ein Kuss-Emoji.
"Gewisse Überschneidungen"
Im Kommentarbereich gratulierten zahlreiche Fans. Ortmann kommentierte den Post mit drei roten Herzen, worauf Sanoussi-Bliss mit "Sie sehen genau so aus, wie das Kerlchen, in das ich mich verliebt habe. Hm. Sachen gibt's…" reagierte. Ortmann entgegnete: "Es könnte da... eventuell... gegebenenfalls... gewisse Überschneidungen geben. Mit der Person. Der Liebe. Und überhaupt."
Einem breiten Publikum wurde Schauspieler Sanoussi-Bliss einst durch seine Rolle in der ZDF-Krimireihe "Der Alte" bekannt, in der er fast 20 Jahre mitspielte. Anfang 2025 nahm er dann an der Reality-Show "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" teil. In der RTL-Dschungelsendung belegte er den zweiten Platz und avancierte zum Publikumsliebling.
Danach ging es ihm nach eigenen Worten genauso gut wie zuvor. "Nur der Kontostand ist höher", sagte der 63-Jährige der Deutschen Presse-Agentur. "Ich kann als freier Schauspieler seit über 40 Jahren von meinem Beruf leben, schlafe nicht unter einer Brücke, habe noch Zeit bis zur Rente und auch nebenbei natürlich genügend vorgesorgt, bin ziemlich fit und hab noch Spaß am Job", zählte er auf.
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