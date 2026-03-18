"Sachen gibt's": Pierre Sanoussi-Bliss macht neue Beziehung öffentlich

Pierre Sanoussi-Bliss hat auf seinem Instagram-Kanal angegeben, in einer Beziehung zu sein. Der neue Mann an seiner Seite ist einem Foto-Posting zufolge Schauspieler Dennis Ortmann . Sanoussi-Bliss ergänzte die Hashtags #denresthabichverdrängt, #frühling, #verliebtejungs und ein Kuss-Emoji.

"Gewisse Überschneidungen"

Im Kommentarbereich gratulierten zahlreiche Fans. Ortmann kommentierte den Post mit drei roten Herzen, worauf Sanoussi-Bliss mit "Sie sehen genau so aus, wie das Kerlchen, in das ich mich verliebt habe. Hm. Sachen gibt's…" reagierte. Ortmann entgegnete: "Es könnte da... eventuell... gegebenenfalls... gewisse Überschneidungen geben. Mit der Person. Der Liebe. Und überhaupt."

Einem breiten Publikum wurde Schauspieler Sanoussi-Bliss einst durch seine Rolle in der ZDF-Krimireihe "Der Alte" bekannt, in der er fast 20 Jahre mitspielte. Anfang 2025 nahm er dann an der Reality-Show "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" teil. In der RTL-Dschungelsendung belegte er den zweiten Platz und avancierte zum Publikumsliebling.