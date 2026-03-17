Herzschmerz bei Lucas Fendrich: Der Sänger hat sich getrennt

Es scheint alles aus und vorbei bei Sänger Lucas Fendrich zu sein. Im Oktober 2025 zeigte er sich erstmals öffentlich mit seiner Freundin Isabella. Diese Liebe scheint aber jetzt Geschichte zu sein. Mit einer gefühlvollen Neuinterpretation des Georg-Danzer-Hits "Ruaf mi ned au" verarbeitet er seine Gefühle. "Manchmal helfen die alten Songs durch neue Wunden. Ich geh grad selbst durch einen Break-up… und Musik ist nach wie vor mein Ventil", schreibt er dazu via Instagram und Facebook.

"Ich hab diesen Klassiker von Georg Danzer gecovert und ein paar Zeilen leicht umgetextet. Is eigentlich ein No-Go bei so einem Klassiker… Aber in dem Moment hat es sich einfach richtig angefühlt."