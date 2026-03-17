Herzschmerz bei Lucas Fendrich: Der Sänger hat sich getrennt
Es scheint alles aus und vorbei bei Sänger Lucas Fendrich zu sein. Im Oktober 2025 zeigte er sich erstmals öffentlich mit seiner Freundin Isabella. Diese Liebe scheint aber jetzt Geschichte zu sein.
Mit einer gefühlvollen Neuinterpretation des Georg-Danzer-Hits "Ruaf mi ned au" verarbeitet er seine Gefühle. "Manchmal helfen die alten Songs durch neue Wunden. Ich geh grad selbst durch einen Break-up… und Musik ist nach wie vor mein Ventil", schreibt er dazu via Instagram und Facebook.
"Ich hab diesen Klassiker von Georg Danzer gecovert und ein paar Zeilen leicht umgetextet. Is eigentlich ein No-Go bei so einem Klassiker… Aber in dem Moment hat es sich einfach richtig angefühlt."
Von seinen Fans bekommt er jedenfalls viel Zuspruch für seine Version des Songs und auch tröstende Worte.
"Danke lieber Lucas !! Fühl mit dir - all die Zeit - Kenn dich schon als kleinen Jungen! Jetzt bist du angekommen- freu mich sehr für dich!! Und Georg - ja er fehlt! Schön, dass du den Song singst", schreibt da zum Beispiel Sängerin Monika Ballwein.
Andere hoffen, dass er an der Trennung nicht zerbricht. "Ich wurde gebogen, org gebogen, aber brechen werd ich nie", gibt Fendrich Entwarnung.
Am Freitag erscheint dann auch seine neue Single "Bussi auf die Stirn".
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