Am 5. April wurden Dylan und ein Freund namens Brennan in South Beach Zeugen, wie mehrere Menschen von starken starken Strömungen immer weiter ins Meer hinausgetragen wurden und es nicht mehr schafften, dagegen anzukämpfen. Zu diesem Zeitpunkt befanden sich nur sehr wenige Rettungsschwimmer am Strand im Einsatz.

Von dem Vorfall berichtete er in einem Interview mit dem Podcast "Brooke and Connor Make a Podcast". Eine der aufgeregten jungen Frauen habe ihm mit einer festen Umarmung bedankt ("Sie wollte mich gar nicht gehen lassen. Wir haben uns eine volle Minute lang umarmt"), erzählt er, obwohl er selbst seine Tat als "selbstverständlich" bezeichnet und nicht als heldenhaft empfindet. Er sei überzeugt davon, dass die meisten Menschen in dieser Situation wie er gehandelt hätten. In den sozialen Medien aber wird Dylan Efron als Lebensretter und Held gefeiert.

Nicht mehr nur "der kleine Bruder"

Lange stand Dylan Efron im übermächtigen Schatten seines Bruders, doch nach und nach gelangt auch er zu größerer Bekanntheit. So war er neben Zac in dessen Netflix-Dokuserie "Down to earth with Zac Efron" zu sehen (hier war er auch als Produzent tätig), zudem gewann er kürzlich die aktuelle Staffel der beliebten US-Reality-Show "The Traitors". Sein jüngster Erfolg ist die Premiere seines Dokumentarfilms "The Fish That Saved a Village" im März dieses Jahres.

Wie Zac gilt auch Dylan als Mädchen- und Frauenschwarm.