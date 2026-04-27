Youtuber sammelt 60 Millionen Euro für krebskranke Kinder

Ein polnischer Youtuber hat bei einem Charity-Livestream umgerechnet 60 Millionen Euro Spenden für krebskranke Kinder gesammelt. An der Aktion beteiligten sich auch Torjäger Robert Lewandowski, Tennisstar Iga Swiatek und viele andere Prominente aus Polen, wie die Nachrichtenagentur PAP berichtete.

"Es ist toll, wir haben ein Wunder", sagte der Influencer Latwogang, mit bürgerlichem Namen Patryk Garkowski nach dem Ende des neuntägigen Livestreams. Sein ursprüngliches Ziel, Spenden in Höhe von umgerechnet 117.000 Euro zusammenzubekommen, wurde um ein Vielfaches übertroffen.

Den Anstoß für die Aktion gab ein berührendes Stück, das ein krebskrankes elfjähriges Mädchen mit dem Rapper Bedoes 2115 aufgenommen hatte. In dem Stück "Ich bin immer noch da (Diss gegen den Krebs)" rechnet die kleine Maja Mecan mit ihrer Krankheit ab. "Hör gut zu, Krebs, denn deine Tage sind gezählt", rappt sie in das Mikrofon. "Das ist mein dritter Rückfall, und ich habe allen Grund, dich hier zu dissen."

Prominente rasieren sich aus Solidarität die Haare ab

Diesen Song hörte der Influencer Latwogang neun Tage lang, während der Spendenaufruf lief und Prominente ihn in seiner Wohnung besuchten oder sich online dazuschalteten. Manche ließen sich vor laufender Kamera die Haare abrasieren - aus Solidarität mit den krebskranken Kindern. Tennisstar Swiatek spendete knapp 24.000 Euro und zwei Tickets für Wimbledon.